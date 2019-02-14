عمر بن زايد يشجّع صغار أكاديمية بني ياس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

قام سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان النائب الثاني لرئيس نادي بني ياس، بزيارة مساء أمس لمدرسة وأكاديمية السماوي، في إطار حرص سموه على تشجيع الصغار ورفع المعنويات ودعم مستقبل لعبة كرة القدم في النادي والتي تمضي بخطوات واثقة نحو الأمام.

وجاءت زيارة سموه بشكل مفاجئ دون ترتيبات رسمية لتدريبات نجوم المستقبل، في جولة تفقدية وقف من خلالها على سير التدريبات في كل الملاعب والتقى أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي وكذلك أبناءه اللاعبين والتقط معهم الصور التذكارية وسط فرحة كبيرة من أسرة النادي بقيادة محمد الكثيري وسهيل العامري عضوي مجلس الإدارة.

ويحرص سموه بشكل مستمر على متابعة كل تفاصيل العمل داخل نادي بني ياس تأكيداً على اهتمامه بالنادي ومستقبله مع تقديم توجيهاته التي انعكست إيجاباً على تطور النادي ونجاحات لعبة كرة القدم في النادي بداية بالفريق الأول والرديف وكذلك بقية فرق المراحل السنية.