فريق الوحدات الخاصة الكويتية «1» يقتنص لقب «إنقاذ ضابط»

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بشرطة دبي، منافسات اليوم الثالث لـ«تحدي الإمارات» للفرق التكتيكية والتي تقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبإشراف من اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي. كما شهد المنافسات التي أقيمت يوم أمس في ميدان الروية، عدد من كبار الضباط من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بالإضافة إلى قادة الفرق المشاركة في الحدث الكبير.

وسيطرت الفرق الكويتية على أجواء اليوم الثالث للبطولة، والذي خصص لتحدي «إنقاذ ضابط» بمشاركة 49 فريقاً من 37 دولة، حيث أحرز فريق الوحدات الخاصة الكويتية (1) المركز الأول في زمن قدره 3:47:18 دقائق، ونال جائزة قدرها 5 آلاف دولار، فيما جاء بالمركز الثاني فريق اوسيلا كاونتري الأمريكي بزمن قدره 4:16:01 دقائق ونال جائزة قدرها 3 آلاف دولار، وحل فريق الوحدات الخاصة الكويتية (2) في المركز الثالث بزمن قدره 4:27:12 دقائق، ونال جائزة قدرها ألفا دولار.

زيارة ميدانية

ومن جانب آخر، زار وفد من كلية الملك فهد الأمنية من المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة العقيد علي الشاوي، ميدان الروية، حيث شهدوا جانباً من منافسات اليوم الثالث للبطولة، واطلعوا على الميادين التدريبية لشرطة دبي والتجهيزات الخاصة التي وفرتها اللجنة المنظمة للفرق المشاركة بالتحدي.

وأشاد العقيد علي الشاوي، بالمنافسة العالمية التي تشهدها البطولة، والتنسيق عالي المستوى من أجل تسهيل إجراءات مشاركة الفرق والوحدات الأمنية التي تمثل أجهزة الأمن والشرطة في 50 دولة حول العالم.

ورحب المقدم طارق سلطان رئيس لجنة العلاقات العامة والشؤون الدبلوماسية في اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالوفد السعودي، مضيفاً إنها تأتي ضمن الخطط المستقبلية لشرطة دبي لتوسيع قاعدة استقطاب ومشاركة الفرق الخاصة في هذا التحدي الأول من نوعه والذي يعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال التخصصي من العمل الأمني والتكتيكي.

مستوى متقارب

قال الملازم أول ياسر الزرعوني المشرف على فريق شرطة دبي إن مستويات الفرق تعتبر متقاربة سواء من الناحية البدنية أو الذهنية.

وأضاف: تقارب المستويات يجعل الحصول على المركز الأول لشرطة دبي سهلاً وهو ما قد تحقق خلال اليومين الأول والثاني.