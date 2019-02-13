كايو: أحترم عقدي مع العين

المصدر: Ⅶ العين: طلحة عبدالله

قبل شهور قليلة من نهاية عقده مع العين ورحيله إلى الدوري البرتغالي وتحديداً نادي بنفيكا، أكد البرازيلي كايو لوكاس احترامه لتعاقده مع «الزعيم»، مواصلاً تألقه مع الفريق البنفسجي، وتضاعف حبه في قلوب العيناوية لدوره المؤثر في النجاحات التي حققها الزعيم خلال الفترة الأخيرة، حيث توّج معه بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، وعاد هذا الموسم ليفرض نفسه كأحد أهم نجوم الفريق في مختلف المنافسات خصوصاً خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية التي استضافتها الإمارات 2018، حيث أسهم بصورة واضحة في النجاحات غير المسبوقة التي حققها العين بوصوله إلى نهائي المسابقة العالمية البارزة.

وسجل كايو لوكاس، هدف الفوز لفريقه بمباراة الكلاسيكو الأخيرة بين العين والوحدة في مؤجلة الجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم ليقود الزعيم لحصد ثلاث نقاط ثمينة، قلصت الفارق بينه والمتصدر الشرقاوي إلى نقطتين ليقترب أكثر من الصدارة.

تحية الجمهور

وكان اللاعب قبل تسجيله الهدف شعلةً من النشاط بتحركاته في طول الملعب وعرضه، مدافعاً ومهاجماً بغيرة واضحة على الشعار البنفسجي، وهو الأمر الذي توّجه كنجم للمباراة مع الحارس الدولي المتألق خالد عيسى من قبل جماهير نادي العين التي هتفت باسمه أثناء وبعد المباراة.

ورد اللاعب البرازيلي على تحية جمهور العين بعد المباراة بمبادلتها الحب، مؤكداً سعادته بالدعم الكبير الذي ظل يجده من العيناوية. وقال، إن ما يهمه هو فوز العين دائماً، ومساعدته على تحقيق الأهداف المنشودة بالحصول على المزيد من الألقاب بغض النظر عن الألقاب والبطولات الشخصية، وأكد أن كل تركيزه حالياً منصب في تقديم أفضل الخدمات الفنية الممكنة للعين، ولا يفكر إطلاقاً في وجهته المقبلة لأنه يحترم عقده المستمر مع النادي حتى نهاية الموسم.

فريق كبير

وأوضح لوكاس، أن العين يظل هو الفريق الكبير الذي لا يتأثر برحيل لاعب أو مدرب، كما اعتقد بعض المنافسين الذين كانوا ينتظرون تعثر الفريق بعد رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش، وقال: «من كان ينتظر تعثر العين بعد رحيل زوران نقول له إن ردنا في الملعب فنحن نتقن العمل لا الكلام».

وأضاف: «عازمون على متابعة مرحلة النتائج القوية في مسابقة الدوري، لأننا نتطلع للمحافظة على مكتسباتنا في المسابقة بالحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي، وندرك أن المهمة لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين أقوياء، ولكننا نثق في مقدراتنا على تقديم عمل مميز بمساندة أنصار الفريق، وسنقاتل بقوة من أجل إسعاد هذه الجماهير خلال الاستحقاقات المقبلة، وهذا يتطلب منا مضاعفة الجهود والتركيز والعمل المتقن والمستمر».

110

انضم البرازيلي كايو للعين قادماً من نادي كاشيما أنتلرز الياباني في يوليو من عام 2016، وخاض مع الفريق حتى الآن نحو 110 مباريات وسجل 48 هدفاً وصنع 56.