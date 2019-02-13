منتخب الناشئين يواجه نظيره البحريني ودياً في المنامة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 لخوض مباراتين وديتين، أمام شقيقه المنتخب البحريني يومي 16 و18 فبراير الجاري في العاصمة المنامة ضمن استعداداته المبكرة لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين التي ستنطلق في شهر سبتمبر 2019.

وتضم قائمة منتخبنا للناشئين المغادرة إلى مملكة البحرين 20 لاعباً اختارهم المدرب الوطني عبد الرحمن الحداد هم مطر سيف سالم، محمد أحمد الحارثي (بني ياس)، أحمد محمد المرزوقي، منصور عبد الرحيم، مشعل بن جمال (الجزيرة)، إبراهيم سلطان الكعبي، (الذيد)، علي طاهر إبراهيم، بدر إبراهيم السوديد (الشارقة)، سعيد جمال محمد، أحمد محمد البلوشي، يوسف إبراهيم البلوشي (شباب الأهلي)، زايد صالح سليمان (عجمان)، أحمد عبد الله البادي، حمد محمد الدرمكي (العين)، سعيد سالم ناصر (الفجيرة)، جمال خليفة السعدي (النصر)، منصور صالح برغش، عبد الله أحمد عبد الله، عوض محمد الكثيري (الوحدة)، سعود محمد المري (الوصل). ويبدأ أبيض الناشئين تجمعه في مقر اتحاد الكرة غداً، على أن تغادر البعثة إلى مملكة البحرين مساء بعد غد.