«نيويورك سيتي» يختتم معسكره التدريبي الأول في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكمل نادي نيويورك سيتي لكرة القدم معسكره التدريبي الأول في العاصمة أبوظبي، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وخاض النادي حصصه التدريبية ضمن مرافق رياضية عالمية المستوى في قصر الإمارات، واستغلوا تواجدهم في العاصمة بزيارة أهم المعالم السياحية، كما والتقوا مع عشاق النادي في الدولة.

والأمر الأكثر أهمية بالنسبة لتواجد نادي نيويورك سيتي لكرة القدم في أبوظبي، كانت زيارة مدارس السيتي لكرة القدم بقيادة دومنيك تورنت، ومشاركتهم حصصهم التدريبية بهدف تحفيز اللاعبين الواعدين، وحثهم من أجل بذل قصارى جهدهم.

وحظي الأولاد والبنات المشاركون في مدارس السيتي لكرة القدم بفرصة لمشاهدة المهارات الكروية التي يتمتع بها الفريق، كما انضموا إليهم في مباراة قصيرة.

وقال دومنيك تورنت، مدرب الفريق الأول في نادي نيويورك سيتي: «لقد استمتعنا بوقتنا في أبوظبي، إذ شكلت الزيارة فرصة مثالية للتدريب وإعداد النادي بدنياً من ناحية، وزيارة أبوظبي والتعرف إلى حضارة البلد من ناحية أخرى».

وأضاف: «إنها طريقة رائعة بالفعل تُعزز انسجام أعضاء النادي من بعضهم، مما سينعكس على أرضية الملعب وأثناء خوض المنافسات، نأمل أن تكون بداية الموسم بالنسبة لنا مثالية».

واختتم بقوله: «أود التوجّه بالشكر لكل شخص في أبوظبي على حفاوة الاستقبال وطيب اللقاء، ونتطلع بغاية الشوق أن نعود مرة أخرى في المستقبل القريب». وأثناء تواجده في العاصمة أبوظبي، لعب نادي نيويورك سيتي مباراتين وديتين، حيث واجه في الأولى نادي كوبنهاغن، ونادي آيك، بطل الدوري السويدي.