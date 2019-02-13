الغيثي يستقيل من الإدارة التنفيذية للنصر

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

قدّم محمد علي الغيثي المدير التنفيذي لنادي النصر استقالته لأسباب خاصة، أمس، وذلك بعد 15 شهراً قضاها في هذا المنصب.

ووجه الغيثي الذي أشرف أثناء فترة عمله على رأس الإدارة التنفيذية على أكاديمية الكرة، الشكر لمجلس إدارة النصر، مؤكداً أنه سيظل أحد جنود العميد.

وعلم «البيان الرياضي» أن عبدالباسط علي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب سيتولى منصب المدير التنفيذي بالإنابة.

من جانب آخر يلتقي النصر فريق باختاكور الأوزبكي لحساب الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل على استاد آل مكتوم، وسيلتحق الفائز بينهما بالمجموعة 4 لدوري الأبطال التي تضم أندية بيرسيبوليس والسد والأهلي السعودي. وبلغ باختاكور الدور التمهيدي بعدما تغلب على القوة الجوية العراقي 2-1 في طشقند أمس.

إلى ذلك، يخسر النصر جهود لاعبه محمد العكبري أمام الشارقة لحساب الجولة 15 للدوري غداً، بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها أمام شباب الأهلي في لقاء الكأس السبت الماضي والتي رفعت رصيده إلى 3 بطاقات.