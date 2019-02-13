«السماوي» يعمق جراح «الفهود»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز بني ياس على مستضيفه الوصل 2-1 مساء أمس، في المباراة التي جرت على ملعب استاد زعبيل بدبي، في افتتاح الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل لبني ياس كل من مايكل أورتيغا، وليروي جورج في الدقيقتين 23 و36، وللوصل كايو في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، ورفع بني ياس رصيده إلى 24 نقطة، وعزز تواجده في المركز الرابع، وتجمّد رصيد الوصل عند 14 نقطة، وبقى في المركز الحادي عشر مؤقتاً.

وتم تقديم مباراة الوصل وبني ياس يومين عن باقي مباريات الجولة الخامسة عشرة، لارتباط الوصل بمواجهة ضيفه الأهلي السعودي يوم السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.