ضاحي خلفان: رئيس دولة منتخب إذا أحبط الجمهور يستقيل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

علق الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على تصريحات مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، من خلال ثلاث تغريدات عبر حسابه الشخصي في «تويتر».

وغرد الفريق ضاحي في الأولى: «بن غليطة، أثبت في المقابلة أن فهمه للدستور خاطئ، رئيس دولة منتخب، وليس رئيساً لاتحاد كرة قدم، إذا أحبط الجمهور، قدم استقالته، فما بالك برئيس اتحاد كرة قدم.. عجبي!!».

وغرد في الثانية: «هل كان يعلم أو لا يعلم رئيس الاتحاد أن المنتخب لم يكن منضبطاً في التوقيتات قبل وأثناء بطولة آسيا، نريد من أخونا الفاضل بن غليطة، يجاوب بنعم أو لا؟». وفي التغريدة الثالثة: «أنا لا أقبل على أخي مروان بن غليطة، أن يقول في المقابلة مع محمد نجيب، أنا من الجمهور، لا يا عزيزي أنت لست متفرجاً، أنت مسؤول أول في رئاسة اتحاد كرة القدم».