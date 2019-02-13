صقر وسلطان ينفيان مسؤولية اللجنة الفنية عن اختيار زاكيروني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نفى عبدالله صقر مدرب منتخبنا الوطني الأول سابقاً، علاقة اللجنة الفنية باتحاد الكرة، باختيار الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرباً للمنتخب الوطني، وهو ما يناقض تصريح مروان بن غليطة، بأن اللجنة الفنية هي من وضعت زاكيروني، ضمن خيارات المدربين المرشحين».

وغرد صقر على «تويتر»: «وصل إلي مقطع لبن غليطة، يذكر أن اللجنة الفنية، وذكرني بالاسم ضمن الأعضاء، من اختار زاكيروني، وهذا الكلام ليس فيه صحة أبداً، وزاكيروني لم يكن ضمن قائمة الخمسة الذين تم ترشيحهم، كما أن اللجنة لم يكن لها وجود، بعد اجتماع 22 مايو 2017، والذي كان يفترض فيه مناقشة استقالتي».

في حين غرد سلطان راشد لاعب العين والمنتخب الوطني السابق وكتب: «الرئيس مروان بن غليطة، ممكن محضر اجتماع اللجنة الفنية، التي اختارت المدرب زاكيروني؟».