لجنة كرة القدم النسائية تنظم مهرجاناً للواعدات في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

نظمت لجنة كرة القدم النسائية مهرجاناً كروياً للواعدات في العاصمة أبوظبي بالتعاون مع مدرسة فيرجينيا الخاصة وبمشاركة خمس مدارس للفئات العمرية تحت 12 و14 سنة. وقالت حورية الطاهري عضو لجنة كرة القدم النسائية، إن المهرجان شهد مشاركة ما يقرب من 100 طالبة يمثلن مجموعة من المدارس تحت عمر 12، و14 سنة ضمن برنامج الواعدات الذي يحظى باهتمام ومتابعة من قبل الاتحادين الدولي والقاري.

وأضافت: «إننا في الإمارات ومن خلال المؤسسات الرياضية الوطنية كاتحاد كرة القدم وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ولجنة كرة القدم النسائية نسعى دوماً للارتقاء بمستوى اللعبة ونشرها بين أوساط الفتيات والواعدات، والمساهمة في تنظيم المباريات والدوريات والمهرجانات التي تساعد على تحقيق أهدافنا».