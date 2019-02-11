«المنتخبات» تناقش مستقبل «الأبيض» اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

تناقش لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة مستقبل الأبيض، خلال اجتماعها اليوم في مقر اتحاد الكرة في دبي برئاسة عبدالله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، بعد تكليف مجلس الإدارة اللجنة ببحث ومناقشة الملف بالكامل، حيث سيتم استعراض مسيرة المنتخب خلال الفترة الماضية، وكيفية التغلب على السلبيات التي برزت خلال مشاركة الفريق في نهائيات كأس آسيا، وكيفية الارتقاء بالفريق خلال الفترة المقبلة، قبل المشاركة في تصفيات مونديال 2022 سعياً لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرص تأهل الأبيض للنهائيات.

وتستعرض لجنة المنتخبات السيرة الذاتية لعدد من المدربين الجدد، لتولي المهمة خلفاً للإيطالي ألبرتو زاكيروني، حيث سيعرض عليها 3 من أبرز المدربين المرشحين وهم، الهولندي كايزر المدير الفني السابق لفريق الجزيرة، ومدرب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي الحالي ويبلغ عمر المدرب الهولندي 49 عاماً.

والثاني هو مدرّب المنتخب المغربي «هيرفي رينارد» (49 عاماً) وهو الأعلى أجراً في أفريقيا بعد فوزه ببطولتين، وسبق له أن شغل منصب مدرب لمنتخب زامبيا الوطني حيث فاز معه بكأس الأمم الأفريقية 2012 ثم فاز بكأس الأمم الأفريقية 2015 مع منتخب ساحل العاج ليصبح بذلك أول مدرب يفوز بكأسين أفريقيتين مع منتخبين مختلفين.

لقاء سابق

وسبق أن التقى بعض أعضاء لجنة المنتخبات مع المدرب رينارد خلال نهائيات آسيا حيث حضر إلى البلاد وشاهد الأبيض في عدة مباريات خلال نهائيات آسيا، وأبدى موافقة مبدئية على تدريب الأبيض وينتظر قرار لجنة المنتخبات بشكل رسمي.

والمدرب الثالث هو الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول الأسبق، ومدرب أستراليا في كأس العالم، ويملك خلفية جيدة عن الكرة الآسيوية، وسيتم دراسة السيرة الذاتية لكل منهم خلال الاجتماع وطريقة عمل كل منهم والأسلوب الذي ينتهجه في العمل، قبل اتخاذ القرار النهائي بالتفاوض معهم استعداداً لتصفيات كأس العالم التي ستبدأ في سبتمبر المقبل. كما ستناقش لجنة المنتخبات خلال اجتماعها برنامج المنتخب الأولمبي وآخر استعداداته قبل المشاركة في التصفيات الأولمبية التي ستقام في السعودية الشهر المقبل، حيث من المقرر أن يتجمع المنتخب الشهر المقبل استعداداً للتصفيات.