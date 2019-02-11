5 ناجين من مقصلة المدربين.. حتى الآن

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

ارتفع عدد المدربين المغادرين لدورينا إلى 9، مع دخول المسابقة أسبوعها الخامس عشر، لتحافظ 5 أندية فقط على أجهزتها الفنية، وهى الشارقة، وبني ياس، والظفرة، والإمارات، وعجمان.

وزاد التشيكي إيفان هاشيك مدرب الفجيرة، عددية المدربين المُقالين إلى 9 منذ انطلاقة المسابقة، وتعاقد نادي الفجيرة مع المدرب الوطني الدكتور عبد الله مسفر حتى نهاية الموسم وذلك خلفاً للتشيكي إيفان هاشيك الذي تم الاستغناء عن خدماته أمس بالتراضي وسيباشر مسفر مهام عمله رسمياً اعتباراَ من اليوم، وستكون مباراة الجزيرة في الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي الخميس المقبل الأولى للدكتور مسفر والذي سبق وأن نجح في قيادة الفجيرة لدوري الاضواء مع نهاية الموسم الاخير بعد أن استعانت به إدارة النادي خلفا الأسطورة الأرجنتينية مارادونا.

استمرارية

ومن بين الأندية التي احتفظت بمدربيها، فريق الشارقة الذي يشرف على تدريبه الوطني عبد العزيز العنبري، وهو المدرب الوطني الوحيد حالياً في دورينا، وكذلك يواصل المصري أيمن الرمادي مع البرتقالي للموسم الثاني على التوالي، كما أبقى بني ياس على مدربه الكرواتي كرونوسلاف يوريتش، الذي يشرف عليه منذ بداية الموسم، وأيضاً نجد مدرب الظفرة الصربي فوك رازوفيتش، الذي وقّع على عقد يستمر لثلاثة مواسم مع فارس الظفرة، كما يواصل التونسي جلال قادري، مغامراته مع الإمارات للموسم الثاني على التوالي.

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يمكن القول هنا بأن 9 أندية استبدلت أجهزتها الفنية، بدءاً من كلباء، الذي أقال البرازيلي فييرا، واستعان بالإيطالي فابيو فيفاني، كما استغنى الجزيرة عن الهولندي تين كات، والذي حل بدوره مكانه الروماني ريجيكامب، الذي أقاله الوحدة، وانتقل الأخير لتدريب فريق الوصل، خلفاً للمواطن حسن العبدولي، المستقيل من مهمته، وأيضاً استغنى الأهلي عن التشيلي خوسية سييرا، ليحل مكانه الأرجنتيني أروا بارينا مدرب الوصل السابق، وفي النصر، أقيل المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، ليحل بديلاً عنه المدرب الإسباني بينات سان خوسيه، كما توصل نادي العين إلى اتفاق بالتراضي بينه ومدربه الكرواتي زوران ماميتش، الذي انتقل لتدريب الهلال السعودي، حيث يتولى المهمة مؤقتاً المساعد الكرواتي دامير كريزنار، وأيضاً أقال دبا مدربه البرازيلي باولو كاميلي، واستعان بالسوري محمد قويض.