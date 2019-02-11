«الكلاسيكو» لـ «الزعيم»

المصدر: Ⅶ العين – طلحة عبدالله

نجح العين في تقليص الفارق بينه وبين الشارقة متصدر دوري الخليج العربي لكرة القدم إلى نقطتين فقط، ووصل إلى النقطة 32، بفوزه أمس على ضيفه الوحدة في الكلاسيكو بهدف البرازيلي كايو لوكاس «ق 66» باستاد هزاع بن زايد في «مؤجلة» الجولة 13 من الدوري، وبهذه النتيجة اقترب «الزعيم» كثيراً من القمة.وبخسارته تجمد الوحدة عند 21 نقطة.

وشهدت المباراة عدد من البطاقات الملونة منها بطاقتين حمراويين واحدة لبندر الأحبابي «العين» في الدقيقة 45، والثانية لمحمد برغش «الوحدة» في الدقيقة 53.

أنهى الفريقان الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء تكتيكي وتحفظ دفاعي، فيما مُنى العين بضربة قوية في الدقيقة 45 عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بندر الأحبابي بحجة تعمّده ضرب لاعب الوحدة محمد عبدالباسط وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو لتأكيد الحالة.

وبعد مرور 8 دقائق من الشوط الثاني أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية للاعب الوحدة محمد صالح برغش، وطرده من الملعب ليكمل كل فريق المباراة بعشرة لاعبين، وتعددت المحاولات الهجومية من الجانبين مع أفضلية نسبية لفريق الوحدة الذي أضاع أكثر من فرصة بواسطة مهاجمه تيغالي في حين سجل بيرغ هدفاً وألغاه الحكم بحجة التسلل، قبل أن يسجل البرازيلي كايو لوكاس هدف العين الأول «ق 66»، وحافظ العين على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بهدف دون رد.

من ناحية أخرى تبدأ غداً الجولة 15 للدوري بلقاء الوصل وبني ياس، وتقام مباراتان، الخميس المقبل، ويلعب الفجيرة مع الجزيرة، والنصر مع الشارقة، فيما تختتم الجولة الجمعة بأربع مباريات ويلتقي الظفرة مع العين، والوحدة مع دبا الفجيرة، والإمارات مع كلباء، وشباب الأهلي مع عجمان.