17 لاعباً بمعسكر «أبيض الشاطئية» في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشن منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، أمس، معسكره التحضيري ويستمر حتى 22 الجاري ضمن الاستعدادات لكأس آسيا في تايلاند من 9 إلى 17 مارس المقبل، وتم استدعاء 17 لاعبا لمعسكر «أبيض الشاطئية» الذي يستمر حتى 22 الجاري. ويتدرب المنتخب بالملعب الرملي بمقر اتحاد الكرة بدبي، والملعب الرملي في الممزر، ويخوض مباراتين وديتين مع منتخب بيلاروسيا خلال المعسكر، ويتم إعلان القائمة النهائية لـ«أبيض الشاطئية» قبل التوجه إلى تايلاند 26 الجاري.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية لكاس آسيا وتضم منتخبات لبنان، الصين، قرغيزستان.