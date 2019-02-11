مدرب الجزيرة يضع خطة لاستعادة المكانة المفقودة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مدرب نادي الجزيرة داميان هيرتوغ عن مجموعة من النقاط الأساسية التي سيعمل عليها في هذه المرحلة لوضع خطة منهجية تساعد في بناء الفريق وإيجاد حلول لتجاوز كل العقبات والثغرات، إضافة إلى العودة بقوة للمنافسة في دوري الخليج العربي.

وتراجع فريق الجزيرة الأسبوع الفائت بفارق ست نقاط عن الصدارة بعد خسارته أمام ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 1-0 الأسبوع الماضي.

وأوضح داميان أن الجزيرة سمح للفرق الأخرى بتسجيل 21 هدفاً في شباكه، بالرغم من امتلاك الفريق أقوى خط هجوم في الموسم بتحقيقه أعلى نسبة تسجيل بـ 37 هدفاً. وأشار هيرتوغ إلى وجود ثغرات في صفوف الفريق يجب العمل على تجاوزها على المدى الطويل لتحقيق نتائج مرضية في كل البطولات الدولية والمحلية.