«المحترفين» تنظم ورشة عمل الطب الرياضي والتغذية والمنشطات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظمت لجنة دوري المحترفين، أول من أمس، ورشة عمل الطب الرياضي والتغذية والمنشطات بفندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، بحضور ممثلي أندية أبوظبي من فئة تحت 21 عاماً، بهدف زيادة وعي اللاعبين الصغار بأهمية التغذية السليمة والحفاظ على رطوبة الجسم للرياضيين، بالإضافة لفقرة خاصة للتعريف بالمنشطات وتصنيفاتها المختلفة، وذلك ضمن برنامج لجنة الدوري المحترفين لتأهيل العاملين في قطاع كرة القدم.

وتأتي ورشة الطب الرياضي دعما لمبادرة «55 دقيقة.. العب أكثر» المستهدفة لرفع دقائق اللعب الفعلي في مسابقات المحترفين من خلال زيادة إنتاجية اللاعبين داخل الملعب عن طريق التغذية السليمة. وستتواصل فعاليات الورشة في الأيام المقبلة بدبي والشارقة لتشمل جميع لاعبي الأندية المحترفة فئة 21 عاماً.