صالح إسماعيل: المركز الخامس لن يغير طموح «السماوي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

رفض بني ياس تغيير استراتيجيته بعد وصوله إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، وتمسك بأن يضع البقاء بالدوري هدفاً له رغم النجاحات المستمرة التي ظل يحققها في الموسم الحالي من أداء جيد ونتائج إيجابية.

وقال صالح إسماعيل مشرف السماوي إن طموح النادي كان البقاء في مركز آمن، وأضاف: لا نريد أن نغير في الاستراتيجية لأن ذلك يمكن أن يولد ضغطا يؤثر على بقية مشوار الفريق، مهمتنا هي البقاء وإذا وفقنا الله في تحقيق الانتصارات سيكون ذلك جيدا، المهم أن يكون الفريق مستقرا في الموسم الحالي.

وأشاد إسماعيل بالفوز على الفجيرة 4-0 في الجولة الماضية وقال: عندما تقدم مستوى جيدا في الدور الأول يتبع ذلك تخوف من تراجع المستوى، لكن فريقنا بدأ الدور الثاني بشكل ممتاز.