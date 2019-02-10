دبي الـ22 ضمن قائمة أفضل المدن الرياضية في العالم

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

تقدمت دبي 4 درجات عن ترتيبها السابق في 2017 و2018، لتحتل المرتبة 22 في تصنيف أفضل المدن الرياضية في العالم 2019، متفوقة على مدن عريقة، مثل كوبنهاغن وموسكو وميونخ وروما وفانكوفر وسنغافورة.

وضم «تصنيف المدن الرياضية لعام 2019»، في طبعته السابعة، أفضل 50 مدينة من جميع أنحاء العالم، حيث تم من خلاله اختيار لندن كأفضل مدينة رياضية لعام 2019، من قبل شركة الاتصالات العالمية «Burson Cohn & Wolfe BCW»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.

الوصافة

واحتلت مضيفة الألعاب الأولمبية والألعاب الأوليمبية للمعوقين، لوس آنجلس، المركز الثاني، في حين جاءت باريس، التي ستستضيف الألعاب في عام 2024، في المركز الثالث.

وقالت شركة «بيرسون كوهن»، إحدى أكبر ثلاث شركات عالمية في التواصل والعلاقات العامة، واضعة التصنيف: «لأول مرة، يركز الترتيب في المقام الأول على وجهات نظر الاتحادات الدولية، ووسائل الإعلام الرياضية، جنباً إلى جنب مع تحليل متعمق لقوة العلاقة بين الرياضة والمدينة في البيئة الرقمية».

وأضاف تقرير الشركة: «قيم التحليل الأخير إجمالي تكرار ذكر كلمة «رياضة» المرتبطة بكل مدينة، عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، والمدونات والمواقع. فيما كانت النتائج في السابق تستند إلى مسح يرسل إلى «مجموعة مختارة» من الخبراء وعامة الجمهور».

ترتيب

وجاءت مدينة طوكيو المضيفة للألعاب الأولمبية الصيفية القادمة في المركز الرابع، في حين جاءت مدينة لوزان -العاصمة الأولمبية -في المركز الخامس. واستملت نيويورك وبرشلونة ومدريد وبكين ومانشستر بالترتيب بقية المراكز العشرة الأولى من التصنيف.

وقال بيرسون كوهن المدير الإداري للشركة: «يمكننا أن نرى أيضاً من نتائج تحليلنا للبيئة الرقمية، أن المدن التي تعد موطناً لنادي كرة قدم شهير عالمياً، مثل مانشستر يونايتد أو ريال مدريد، ترتبط بقوة بالرياضة. وفي الواقع، ظهر مانشستر ومدريد الآن في المراكز العشرة الأولى من ترتيبنا».