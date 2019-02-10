دوري الهواة.. تراجع الأهداف وغياب «الطرد»

المصدر: Ⅶ الفجيرة- محمد فضل

شهدت مباريات الجولة السابعة من دوري الأولى، ثلاثة انتصارات وتعادلين، فضلاً عن تسجيل اللاعبين لـ 12 هدفاً في خمس مواجهات، ليتراجع المعدل التهديفي، عكس الجولات الماضية، وغابت البطاقة الحمراء لأول مرة منذ انطلاقة المسابقة، لكن الحكام أشهروا 24 بطاقة صفراء، ويعتبر العروبة أكبر المستفيدين من هذه الجولة، بعد أن دك مرمى العربي بنتيجة 3-1، لينقض على صدارة دوري الدرجة الأولى، والتي استقرت لست جولات خلت بملعب الجار خورفكان، والذي تحول إلى الوصافة، لكنه يملك ذات رصيد العروبة، وهو 16 نقطة، لكن المتصدر وصل لهذا المركز بالمواجهات المباشرة، بعد أن حقق الفوز على خورفكان بهدف وحيد في الجولة الثالثة في عقر دار الأخير، ليتنازل أبناء الخور عن الصدارة، بعد وقوعهم في فخ التعادل الإيجابي بهدف بملعب حتا، وهو تعادل خاسر بكل المقاييس للفريقين.