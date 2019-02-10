شباب الأهلي والشارقة يكملان مربع الذهب لأغلى الكؤوس

المصدر: Ⅶ دبي- عدنان الغربي، الفجيرة- محمد فضل

أكمل فريقا شباب الأهلي والشارقة المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وحجز شباب الأهلي بطاقة الـتأهل إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس بتغلبه على النصر بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء مباراة الفريقين، أمس، باستاد الوصل، في وقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 1 - 1، وجاءت المباراة سريعة وقوية من بدايتها، ونجح البديل محمد العكبري من افتتاح التسجيل للنصر في الدقيقة 79، وأدرك لوفانور التعادل لشباب الأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 89، واستمر التعادل بين الفريقين في الوقت الإضافي.

وسجل للنصر في ركلات الترجيح كل من الاسباني نيغريدو، والتشيلي فيرنانديز وفشل طارق أحمد ومحمد العكبري. بينما سجل من شباب الأهلي كل من أحمد خليل والأرجنتيني ايميليانو والمولدوفي لوفانور وسعيد أحمد.

وخطف الشارقة بطاقة التأهل بالفوز على فريق الإمارات العنيد 2 -1، بعد شوطين إضافيين، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 - 1، تقدم الشارقة بهدف دراماتيكي لريان منديز في الدقيقة 13، ونجح البديل حسام لطفي، في إدراك التعادل لفريق الإمارات في آخر 20 ثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة المقدر بأربع دقائق، ونجح عبد الله غانم من تسجيل هدف تأهل الشارقة في الدقيقة 106.