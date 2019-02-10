اتحاد الكرة يرفض الاستقالة ويتحدى الشارع الرياضي

المصدر: Ⅶ دبي- العوضي النمر

تحدى اتحاد الكرة برئاسة مروان بن غليطة الشارع الرياضي، ورفض تقديم استقالته خلال اجتماعه أمس، رغم مطالبة الكثيرين في الشارع الرياضي بالاستقالة، وأبدى اتحاد الكرة عدم علمه بالدعوة المقدمة من نادي الوحدة لعقد «عمومية غير عادية»، والغريب أن إدارة الاتحاد حولت ملف مشاركة منتخبنا في نهائيات آسيا بالكامل للجنة المنتخبات لمناقشته بعد غد، في الوقت الذي لم يناقش خطوات المستقبل أو الاستعانة بمدرب جديد لقيادة «الأبيض» خلال المرحلة المقبلة، ولم يتطرق لحالة الفوضى التي سادت معسكر المنتخب في دبي ولا إجازات اللاعبين خلال البطولة القارية ما أفقدهم التركيز، واكتفى اتحاد اللعبة بإبداء رضائه عن مسيرة الفريق ونتائجه، واهتم بتوجيه الشكر إلى كافة القيادات التي حرصت على حضور نهائيات آسيا لدعم «الأبيض»، ولم يغفل أحداً حتى الجماهير والإعلام، كما شكر المدرب زاكيروني

رغم حالة الاحتقان بالشارع الرياضي من طريقة قيادته للمنتخب.

واهتم اتحاد الكرة باستحداث دوري للجامعات، مع أنه غير مفيد فنياً لأن معظم لاعبيه مقيدون في أندية، ووضح التغافل عن الدور الكبير لدوري المدارس الذي توقف من سنوات، واختار اتحاد الكرة قيادات للجنتي المسابقات والحكام.