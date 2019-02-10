اتحاد الكرة يحيل ملف «الأبيض» إلى لجنة المنتخبات

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

ثمّن اتحاد الكرة، متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنتخبنا الوطني خلال كأس آسيا الإمارات 2019، كما ثمّن حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لحفل افتتاح نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.

كما ثمّن الاتحاد اهتمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، ومتابعة ودعم سموه المستمر للاتحاد.

وأكد اتحاد الكرة أن هناك مجموعة من المكتسبات التي خرج بها «الأبيض» ، يجب الاستفادة منها، محيلاً ملف «الأبيض» إلى لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، لرفع توصياتها لمجلس الإدارة خلال اجتماعها غداً. جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة صباح أمس، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، في مقر الاتحاد في دبي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد بن هزام الأمين العام.

دعم متواصل

وثمّن مجلس الإدارة، الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة، ما كان له الأثر الإيجابي في تطور الحركة الرياضية الإماراتية، حيث أصبحت الإمارات بفضل هذا الدعم، عاصمة للرياضة العالمية، تستضيف البطولات الإقليمية والقارية والدولية، كما أصبحت ملتقى دائماً للأبطال والنجوم وصناع القرار في الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص.

كما أشاد اتحاد الكرة بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة العليا المحلية المنظمة لنهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتقدم مجلس الإدارة، ببالغ الشكر إلى معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، على الجهود الكبيرة التي بذلها من أجل إنجاح بطولة آسيا، وكذلك دعمه المتواصل للمنتخب الوطني قبل وخلال البطولة.

كما شكر رؤساء المجموعات والمجالس الرياضية وفرق العمل والمتطوعين ووسائل الإعلام المحلية، وكافة الجهات التي أسهمت بإنجاح البطولة، التي أقيمت على مدار شهر كامل، بأربع مدن، وهي العاصمة أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وشهدت نجاحاً باهراً من كافة النواحي التنظيمية والإعلامية والحضور الجماهيري لكافة المباريات، كما ثمن الاتحاد، تعاون إدارات الأندية، التي حرصت على إنجاح البطولة القارية.

ونوه اتحاد الكرة بضرورة الاستفادة من هذه المشاركة، ومواصلة العمل نحو تجهيز المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بالإضافة إلى المشاركات الأخرى.

تشكيل المسابقات والحكام

وتم خلال الاجتماع، إعادة تشكيل لجنة المسابقات، برئاسة خليفة الجرمن وأحمد المهبوبي نائباً، مع تكليف رئيس اللجنة بتسمية الأعضاء، كما تم إعادة تشكيل لجنة الحكام، برئاسة مسلم سهيل الكثيري، ومحمد عبيد اليماحي نائباً، مع تكليف رئيس اللجنة ونائبه بتسمية الأسماء المرشحة، ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.

وبالسؤال عن بيان نادي الوحدة بطلب عقد اجتماع لجمعة عمومية طارئة، يقول محمد بن هزام، اتحاد الكرة لم يتلقَ أية مراسلات رسمية من نادي الوحدة بهذا الخصوص حتى الآن، وحينما تصل الاتحاد مراسلات بهذا، الشأن سيتم التعامل معها وفق اللوائح والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

وناقش الاجتماع، دراسة مشروع دوري الجامعات لكرة القدم، ووجّه المجلس بدراسته.

تحفظ الوحدة

وفي ما يتعلق بتحفظ نادي الوحدة على التعديلات الجديدة، التي أصدرها اتحاد الكرة، بخصوص تسجيل اللاعبين المقيمين من مواليد 2000 فما فوق، ومطالباته الاتحاد بالتأني وإخضاع القرار لمزيد من الدراسة، خاصة أنه لم يتم مناقشة القرار في أي من الورش الخاصة لأوضاع اللاعبين، قال الأمين العام لاتحاد الكرة، بالفعل نادي الوحدة أرسل رسالة بهذا الخصوص، ونحن نرحب بأي استفسارات من الأندية، وتم إحالة الرسالة للجهات المعنية للرد عليها.