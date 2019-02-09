بالفيديو.. شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حجز شباب الأهلي بطاقة الـتأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بتغلبه على النصر بركلات الترجيح 4-2 بعد أن انتهت المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الوصل، في وقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل بهدف لمثله، لينضم بذلك شباب الأهلي إلى الأندية الثلاثة التي ضمنت تأهلها إلى هذا الدور وهي الظفرة والوصل والشارقة.

جاءت المباراة سريعة ومفتوحة من الجانبين، وفرض التعادل نفسه حتى الدقيقة 79 عندما نجح محمد العكبري في افتتاح التسجيل للنصر قبل أن يدرك شباب الأهلي التعادل من ضربة جزاء عن طريق المولدوفي لوفانور في الدقيقة 89.