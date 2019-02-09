نادي الوحدة يطالب بتوضيح حقائق وملابسات ما دار في كأس آسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب نادي الوحدة لكرة القدم، مجلس إدارة اتحاد الكرة أن يوضح الحقائق وملابسات ما دار في المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الفترة التي سبقت بطولة "كأس آسيا - الإمارات 2019"، وخلال مشاركته في البطولة وكل ما يلي المنتخب الوطني في الفترة السابقة وتمليك الحقائق بشفافية للرأي العام وأسرة الكرة.

كما طالب النادي بالكشف عن العقوبات التي اتخذت تجاه بعض اللاعبين إن وجدت وهل هي رادعة.

وذكر النادي عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر أنه يرى قيام جمعية عمومية طارئة لتجديد أو طرح الثقة عن مجلس ادارة اتحاد الكرة الحالي قد أصبح أمرا ملحا في الفترة الحالية، بعد أن يتم عرض الحقائق كاملة وكشف كل ما دار في الكواليس بالفترة الماضية.

وأعرب نادي الوحدة عن أمله في أن يبادر مجلس إدارة الاتحاد بالتجاوب مع هذا المطلب بالسرعة اللازمة، حتى تتضح الصوره وتتضح حالة التسيب الغير مسبوقة، والتي كان يعاني منها المنتخب الوطني، والتي تنم عن إهمال شديد و استهتار من قبل لاعبي المنتخب و الجهاز الفني و الإداري.

وأكد النادي بأن الهدف من هذه المطالب، تصحيح الأوضاع وتهيئة بيئة صالحة للعمل في المستقبل.