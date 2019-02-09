الوصل والظفرة إلى المربع الذهبي للكأس الغالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأهل فريقا الوصل والظفرة إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب «الإمبراطور» على الفجيرة 2- 0 بملعب نادي الإمارات برأس الخيمة، وتقدم الوصل في الشوط الأول بهدف محترفه البرازيلي كايو في الدقيقة 33، وعزز عبدالله صالح تقدم الفريق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 56، قدم الفريقان مباراة جيدة المستوى، ولعبت فيها الخبرة دوراً كبيراً في حسم نتيجتها.

وفاز الظفرة على دبا الفجيرة 2 - 0، باستاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، وسط حضور متواضع وصل إلى 109 مشجعين لكلا الفريقين، ونجح الظفرة في ترجمة سيطرته إلى هدف مبكر في الدقيقة 11، برأسية دوس سانتوس، وكاد دبا الفجيرة يدرك التعادل في الدقيقة 58، عن طريق البديل أحمد خميس، لكن مدافع الظفرة عبد الرحمن يوسف، أبعد الكرة ونجح خالد باوزير في تأكيد فوز الظفرة، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويختتم دور الثمانية للكأس الغالية بمباراتين اليوم ويلتقي في الثامنة مساءً باستاد زعبيل فريقا شباب الأهلي والنصر في ديربي ساخن، وتسبقها في الخامسة وعشرين دقيقة مباراة الشارقة والإمارات باستاد الفجيرة.