ملفات مهمة على طاولة اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة العديد من الملفات المهمة خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس مروان بن غليطة ومنها ملف منتخبنا الوطني وتقييم مشاركته في نهائيات كأس آسيا بعد احتلاله المركز الرابع ومستقبل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وعلم «البيان الرياضي» أن المجلس لن يناقش أسماء بعينها لتولي تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، ومن المفترض أن تناقش اللجنة الفنية والمنتخبات الموضوع خلال اجتماعها مساء الإثنين المقبل بعد أن توالت على الاتحاد العديد من السيرة الشخصية لعدد من المدربين.

ويناقش المجلس تشكيل لجنتين للحكام والمسابقات والعديد من التوصيات الخاصة بمختلف اللجان.

وعلم «البيان الرياضي» أن مبدأ استقالة المجلس كما يطالب الشارع الرياضي غير مطروحة تماماً على طاولة الاجتماع.