الظفرة يتخطى دبا ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

صعد الظفرة إلى الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه بهدفين دون مقابل على دبا الفجيرة مساء اليوم، في مباراتهما على ملعب استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، وسط حضور متواضع للغاية وصل إلى 109 مشجع لكلا الفريقين.

سيطر الظفرة على مجريات الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف مبكر في الدقيقة 11، عن طريق رأسية رومولو دوس سانتوس، بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتقدم الظفرة بهدف وحيد.

وكاد دبا الفجيرة أن يدرك التعادل في الدقيقة 58، عن طريق البديل أحمد خميس، لكن مدافع الظفرة عبد الرحمن يوسف، أبعد الكرة قبل أن تسكن مرماه.

وتبادل الفريقين بعدها الهجمات، وأخطرها تسديدة البديل خالد الدرمكي القوية في الدقيقة 84، والتي تصدت لها العارضة، قبل أن يؤكد خالد باوزير فوز الظفرة، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.