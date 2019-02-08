300 لاعب في بطولة القارات للأشبال

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أطلق مجلس دبي الرياضي، النسخة الثالثة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم للأشبال تحت 13 عاماً»، الأكبر من نوعها، من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها.

وتقام من 14 إلى 16 الجاري في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة 300 لاعب من 20 فريقاً من مختلف القارات، في مقدمهم ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، تشيلسي، سيلتا فيغو، بورتو، والأهلي المصري.

بالإضافة إلى 5 أندية تمثل الإمارات، هي النصر، الوصل، وشباب الأهلي، والعين والوحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أمس، وتحدث فيه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ونجما برشلونة وريال مدريد السابقان كارليس بويول وميشيل سلغادو، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس، وعدد من المديرين في مجلس دبي الرياضي، وعدد ممثلي أكاديميات كرة القدم والإدارات بمجلس دبي الرياضي.

وتم عرض فيلم قصير خلال المؤتمر الصحافي، أعلن خلاله نجوم كرة القدم العالميون السابقون دعمهم للحدث، وهم الإسباني راؤول غونزاليس بلانكو، والبرازيلي روبرتو كارلوس، والإنجليزي ديفيد بيكهام، والبرتغالي لويس فيغو.

وشكر سعيد حارب النجمين العالميين وممثلي الفرق على الحضور، وخص بالشكر النجم كارليس بويول، الذي جاء في زيارة قصيرة لدبي من أجل المؤتمر الصحافي، رغم أنه يعاني من وعكة صحية خفيفة، كما أنه لم يحضر مباراة الكلاسيكو بين فريقه السابق برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، التي حسمها التعادل بهدف لمثله، وتزامن موعدها مع رحلته القادمة من إسبانيا.

صداقة

وأثنى حارب على علاقة الصداقة القوية التي تربط بويول وسلغادو، وقال: منافسات الكلاسيكو تنتهي في الملعب، والصداقة تستمر خارجه، وهو الأمر الذي يتجسد في وجود ميشيل سلغادو وكارليس بويول على المنصة معاً كأصدقاء، يسعدنا أن نشاهد في البطولة «كلاسيكو الأشبال» بين برشلونة وريال مدريد.

وأضاف: البطولة مهمة لنا في مجلس دبي الرياضي، ونحرص على تطويرها، لتكون واحدة من أفضل البطولات في العالم لهذه الفئة، باعتبارها الحدث الأكبر من نوعه، وهو فرصة لأنديتنا الخمسة للاحتكاك مع فرق عالمية كبيرة، مثل يوفنتوس وتشيلسي وسلتا فيغو وريال مدريد وبرشلونة والأهلي المصري وغيرها، ما يسهم في اكتسابهم الخبرة والمهارة.

دعم

وأشاد سلغادو بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس دبي الرياضي للبطولة، وقال: أشكر مجلس دبي الرياضي على مواصلة التعاون معنا، وثقته بالدور الذي تلعبه هذه البطولة في تطوير قدرات اللاعبين، وتعليمهم معنى التسامح الحقيقي.

حيث يشاركون سوياً للتنافس لسنوات، لكن تظل الصداقة في النهاية قائمة بينهم، وبطولة كأس القارات للأشبال، ولدت لتحقيق أهداف مهمة، ومن خلال الفرص التي يوفرها مجلس دبي الرياضي لمختلف الفئات العمرية، عبر تنظيم العديد من البطولات، استطاعت الفرق المحلية أن تجد متنفساً لها لإبراز مواهبها، بالتنافس مع أشهر الفرق العالمية.

وأضاف: أقيم في دبي مع عائلتي منذ 6 سنوات، ومنها بدأت عملي مع الأكاديميات ، لذا، مكانتها كبيرة في قلبي، وأعمل بكل جهدي حتى تكون موطناً للمواهب والنجوم، وتعد البطولة فرصة حقيقية للفرق المحلية واللاعبين المحليين، لتحدي أفضل الفرق بالعالم، من أجل تنمية مهاراتهم، وتزويدهم بالخبرات والتجارب لصقل موهبتهم، ومساعدتهم خلال مسيرتهم الرياضية كلاعبين في الأندية والمنتخبات.

كما أنها أكبر فرصة للجمهور، لمشاهدة لاعبين موهوبين صغار من أفضل أندية العالم تحت 13 سنة، ونجوم كرة القدم في المستقبل، وهدفنا أن تصبح «بطولة كأس دبي للقارات تحت 13 سنة»، واحدة من أهم البطولات شعبية وانتشاراً بالعالم.

صقل

وأكد بويول أن لاعبي جيله لم يكونوا محظوظين للمشاركة في مثل هذه البطولات المهمة، وتمنحهم الفرصة لتطوير مستوياتهم، وأكد أن البطولة تسهم في منح اللاعبين الفرصة لإبراز مهاراتهم، ويمكن لها أن تكون بوابة لكثير من اللاعبين، لكي يكونوا نجوم المستقبل.

مباريات

تقام المباريات من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً يومياً، حيث تقام كل مباراتين في وقت واحد، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس السوبر في الثامنة والنصف مساء 16 فبراير.