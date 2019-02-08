شهد ملعب المراحل السنية بنادي الإمارات، تنظيم مبادرة حول التسامح تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح.

تمثلت المبادرة في مباراة ودية جمعت ناشئي الإمارات وفريق جمعية الإحسان الخيرية شارك فيها محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي ومحمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وحضرها أنور عبد الله الدربي عضو مجلس الإدارة مشرف عام المراحل السنية، وفاطمة المعمري عضو مجلس الإدارة المشرف العام على النشاط الثقافي، ومثل جمعية الإحسان الخيرية طالب بن علي تنفيذي اتصال مؤسسي، وكلثوم محمد تنفيذي أيتام في جمعية الإحسان.رأس الخيمة - البيان الرياضي

مبادرة التسامح في نادي الإمارات

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