الوصل يواجه الفجيرة والظفرة مع دبا في دور الـ 8 للكأس الغالية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم مباريات دور الثمانية ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم «حفظه الله»، ويلتقي اليوم الفجيرة مع الوصل في الثامنة مساءً باستاد الإمارات في رأس الخيمة، ودبا الفجيرة مع الظفرة عند الخامسة و20 دقيقة باستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي، ويسعى الوصل إلى إكمال مشواره في البطولة بنجاح بعد إقصائه العين من دور الـ16.

ويتطلع إلى تقديم مستويات جيدة تحت قيادة مديره الفني الجديد الروماني لورينت ريجيكامب، الذي أكد أهمية التركيز من أجل الفوز، وأشار إلى غياب المدافع وحيد إسماعيل للإصابة التي تعرض لها أمام دبا في الجولة الماضية للدوري.

وأشار هاشيك مدرب الفجيرة إلى أن فريقه يدخل اللقاء بمعنويات عالية بطموح عبور عقبة الوصل، مؤكداً جاهزية المحترفين الأجانب لمسح الصورة الباهتة التي كان عليها الفريق أمام بني ياس بالدور السابق.

وفي المباراة الثانية، يدخل دبا المباراة بنشوة الفوز التاريخي على الوحدة بسداسية بيضاء في دور الستة عشر، ويتطلع لاعبو دبا إلى تكرار فوزهم على الظفرة بعد الفوز عليه في الدوري.

وأكد السوري محمد قويض مدرب دبا، أن الأوراق مكشوفة ويجب تؤخي الحذر والتركيز طوال زمن المباراة، وأكد رازوفيتش مدرب الظفرة أنه طالب لاعبيه بالتركيز واحترام المنافس، مشيراً إلى أن الحظوظ متساوية.

وكشف عن غياب المدافع أمين عطوشي نتيجة الإصابة التي تعرض لها أمام الشارقة وحرمته من إكمال اللقاء، ذاكرا أنه جهز البديل لسد النقص.