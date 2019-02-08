العروبة يستعيد صدارة «الأولى» وخورفكان وصيفاً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

اعتلى العروبة صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه على العربي 3-1، سجل الثلاثية كل من أحمد المطوع، وسالم الشهياري، ومانع النقبي، في الدقائق 34،48، و90 +3، ليصل العروبة إلى 16 نقطة، وهو نفس رصيد خورفكان الوصيف المتعادل مع حتا 1 - 1، وسجل لحتا «ق 17» ماهر جاسم،.

وتعادل للخور رودريغو «ق 17». وتراجع الحمرية رابعاً بتعادله أمام مسافي 1 - 1، جاء هدف الحمرية بـ«نيران صديقة»، عبر مدافع مسافي سعيد الشهياري «ق 58»، وتعادل البديل سيمون لمسافي «ق 86». واستعاد الذيد نغمة الانتصارات بعد فوزه على مصفوت بهدف خليفة القايدي «ق 78»، وتغلب دبا الحصن على التعاون 2 - 1.