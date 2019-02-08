«الأبيض» يتقدم 12 مركزاً بتصنيف «فيفا»

المصدر: دبي - البيان لرياضي

تقدم منتخبنا الوطني لكرة القدم 12 مركزاً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد بلوغه نصف نهائي كأس آسيا، ووصل «الأبيض» إلى المركز 62 عالمياً، وتقدم المنتخب الأردني 12 مركزاً ليصبح في المرتبة 97 بعد بلوغه ثمن نهائي كأس آسيا قبل الخروج بركلات الترجيح أمام فيتنام، وتقدمت اليابان «وصيف آسيا» 23 مركزاً في التصنيف لتصل إلى المركز 27.

وصعدت كوريا الجنوبية 15 مركزاً وباتت في المركز 38 عالمياً والثالثة آسيوياً، أما أستراليا بطلة آسيا 2015 التي خرجت في نسخة العام الحالي من الدور ربع النهائي أمام الإمارات، فخسرت مركزاً واحداً لتصبح بالمركز 42 عالمياً.

وأشار الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني إلى أن «الأبطال الجُدد لآسيا» احتلوا أفضل مركز لهم منذ عام 1993، على خلفية نجاحهم في «الإمارات 2019».

وكانت المنتخبات الآسيوية الأكثر حراكاً في التصنيف الجديد بحسب أدائها في البطولة القارية.