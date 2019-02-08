الوحدة يتحفظ على تسجيل «المقيمين»

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

أبدى نادي الوحدة تحفظه على التعديلات الجديدة، التي أصدرها اتحاد الكرة بخصوص تسجيل اللاعبين المقيمين من مواليد 2000 فما فوق، مطالباً الاتحاد بالتأني وإخضاع القرار لمزيد من الدراسة خاصة أنه لم يتم مناقشة القرار في أي من الورش الخاصة لأوضاع اللاعبين.

وقال النادي في بيان أمس، إدارة شركة الوحدة للكرة أرسلت رسالة رسمية للاتحاد بخصوص تسجيل اللاعب المقيم، بحيث يسجل النادي موقفاً على الطريقة المتسرعة في تعميم القرار، وحيث إنه لم يتم مناقشة هذا القرار في أي من الورش الخاصة بأوضاع اللاعبين.

وأشار البيان إلى التنويه بأنه لم يتم الاعتراض لمجرد الاعتراض وإنما النادي يوجه بالتأني ودراسة تبعات القرار، بحيث يكون تنفيذ القرار بأكفأ صورة لتخدم الرؤية المستقبلية لكرة القدم والأندية الإماراتية.