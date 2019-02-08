منتخب 2003 في «الرباعية الدولية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتجمع منتخبنا الوطني مواليد 2003، حالياً في مقر اتحاد الكرة بدبي عصراً استعداداً لخوض منافسات البطولة الودية الرباعية التي ينظمها اتحاد الكرة للفترة من 10 إلى 14 الجاري على ملاعب اتحاد الكرة ويبدأ منتخبنا مشواره بلقاء كوسوفو الأحد المقبل.

ويلعب في اليوم نفسه المنتخبان التشيكي والبلجيكي، ويلعب يوم 12 فبراير منتخبنا مع التشيك، وكوسوفو مع بلجيكا، وتختتم المنافسات 14 الجاري ويلعب منتخبنا مع بلجيكا، والتشيك مع كوسوفو، وتضم قائمة المنتخب 20 لاعباً وتقام البطولة الودية ضمن برنامج إعداد منتخب 2003 للتصفيات الآسيوية للشباب التي ستقام في سبتمبر المقبل.