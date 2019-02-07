قلب دورينا ينبض بالتسامح

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

نبض «قلب» الجولة 14 من دوري الخليج العربي بالتسامح حرصاً من لجنة دوري المحترفين على التفاعل مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 عاماً للتسامح.

تم عرض أعلام 42 دولة يشارك أبناؤها في مسابقات المحترفين بمختلف فئاتهم: أجانب، مقيمين، مواليد الدولة، أبناء المواطنات، بالإضافة إلى مجسم «عام التسامح». وشارك في حمل الأعلام متطوعون من برنامج تكاتف التطوعي التابع لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.

كما حرصت لجنة دوري المحترفين على تجسيد التسامح في بقية ملاعب دوري الخليج العربي من خلال دعوة أطفال من مختلف الجنسيات ليرافقوا اللاعبين في مباراة الأسبوع بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي الشريك الرسمي للجنة دوري المحترفين. هذا وشهدت جميع ملاعب دورينا رسائل عن التسامح في الشاشات الإلكترونية المحيطة بالملعب والشاشات الكبرى.