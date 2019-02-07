ربع نهائي أغلى الكؤوس ينطلق غداً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ناقشت إدارة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم، ظهر أمس بمقر الاتحاد بدبي، خلال الاجتماع الفني لمباريات ربع النهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي ستنطلق غداً، كافة الجوانب المتعلقة بالمباريات، ومراجعة لائحة المسابقة، حيث تم التأكيد على لعب شوطين إضافيين في حالة تعادل الفريقين بعد الوقت الأصلي، واللجوء للركلات الترجيحية في حالة استمرار التعادل، والسماح بالتبديل الرابع خلال الأشواط الإضافية.

كما تم اعتماد ألوان قمصان الأندية في مباريات دور الثمانية، إلى جانب مناقشة آلية دخول جماهير للملاعب. وتنطلق الكأس الغالية غداً، بمواجهتين، تجمع الأولى دبا والظفرة الساعة 17:20 مساءً، وفي المباراة الثانية يلتقي الفجيرة مع الوصل على الساعة 20:00 مساءً. وتستكمل المباريات يوم السبت، بإقامة مباراتين تجمع الشارقة مع الإمارات الساعة 17:20 مساءً، في حين ستكون مباراة نادي شباب الأهلي دبي مع نادي النصر، الساعة 20:00 مساءً.