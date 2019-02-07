إقبال جماهيري متواضع بسبب إخفاق «الأبيض»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهدت الجولة الرابعة عشرة من دوري الخليج العربي إقبالاً جماهيرياً ضعيفاً، بسبب تأثر الجماهير سلباً، بنتائج المنتخب الوطني خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا، وخروجه من المربع الذهبي بخسارة ثقيلة، حيث بلغ عدد الحضور الجماهيري في 7 مباريات 7723 مشجعاً بمتوسط 1100 في المباراة الواحدة، وهو عدد قليل للغاية في ظل توقف طويل تجاوز حاجز الـ 50 يوماً وتعطش الجماهير للمنافسات.

وجاء لقاء العين مع الإمارات في صدارة الحضور الجماهيري، حيث حرص حوالي 2226 مشجعاً على حضور المباراة ودعم الفريقين، خاصة في ظل أهدافهما المحددة بالمسابقة، وجاءت مباراة الشارقة مع الظفرة في المركز الثاني بحضور بلغ 1760 مشجعاً، ومع ذلك لم يكن العدد متواكباً مع طموح الشرقاوية في ظل تصدرهم للمسابقة، وجاء في المركز الثالث حضور مباراة الجزيرة مع شباب الأهلي والتي شهدها 1179 متفرجاً.

وسجلت مباراة دبا الفجيرة مع الوصل حضوراً بلغ 876 متفرجاً، ومباراة كلباء مع الوحدة 730 متفرجاً، ومباراة عجمان مع النصر 630 متفرجاً، وجاءت مباراة بني ياس مع الفجيرة أقل حضوراً جماهيرياً خلال الجولة الأولى من الدور الثاني بعدد 321 متفرجاً.