جعفر: توقف الدوري وراء تراجع مستوى الحراس

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

قال حسن جعفر مدرب حراس المرمى السابق، إن توقف دوري الخليج العربي لفترة طويلة، كانت سبباً رئيساً في تراجع مستوى بعض حراس المرمى، لأن بعض الفرق كانت لديهم إجازات إيجابية وإجازات سلبية، ولهذا السبب يتضح لنا أن حارس المرمى الذي لم يكتمل إعداده بصورة جيدة بسبب الراحة الطويلة، تكون العودة عنده بطيئة مثل الكفاءة البدنية والمهارات الفنية، لأنه يكون بعيداً عن المشاركة في المباريات

وأضاف جعفر: المفروض عمل برنامج من مدربي حراس المرمى حتى أثناء توقف المسابقة، لأن مركز حارس المرمى يختلف عن باقي مراكز الفريق، لان حارس المرمى يحتاج إلى قدر كبير من التدريب الفردي، بعيداً عن باقي زملائه في المراكز الأخرى، إلا أن جزءاً لا بأس به يكون بالاشتراك مع زملائه سواء كانوا مهاجمين أو مدافعين طبقاً لهدف التمرين، وغالباً ما يؤدي فيها حارس المرمى تدريبه مع باقي الفريق تكون في فترة الانتقال والجزء الأول من فترة الإعداد، ثم بعد ذلك تكون السمة المميزة للبرنامج التدريبي الانفصال في معظم أوقات وحدة التدريب اليومية عن باقي زملائه اللاعبين.

وتابع: يجب أيضاً أن يعي مدربو حراس المرمى أن الإعداد النفسي له مدخلان، هما الإعداد النفسي التنبيهي والإعداد النفسي الاسترخائي، بمعنى أنه يشمل التحفيز والتهدئة للحراس.

وأشار حسن جعفر إلى أن الجولة 14 شهدت 21 هدفاً، وأن بعض حراس المرمى كان لهم الدور الكبير في وصول فرقهم الى مراكز متقدمة، والبعض الآخر كان الأداء غير سليم وتكررت الأخطاء خاصة الكرات العرضية الرأسية سواء الثابتة أو المتحركة، وذلك لعدم التمركز الجيد أمام المرمى.

وشهدت الجولة 14 تراجعا في مستوي عدد من الحراس خاصة في فرق كلباء والفجيرة ودبا الفجيرة مما اثر علي نتائج فرقهم في المنافسات، ولاشك ان دور الحارس مهم للغاية في دعم فريقه والظهور بمستوي طيب خاصة في ظل قوة المنافسات وصعوبة التعويض.

تميز

على الرغم من إصابة مرماه بهدفين إلا أن خالد السناني حارس الظفرة كان نجم فريقه أمام الشارقة، وتصدى لأكثر من كرة قوية خاصة تسديدات ايجور، فالهدف الأول من ضربة جزاء، والثاني من تسديدة قوية يتحمل مع دفاعه مسؤولية هذا الهدف، ويحصل على 7 درجات.

تسديدة

اهتزت شباك صالح ربيع حارس الفجيرة بأربعة أهداف أمام بني ياس، يتحمل مسؤولية الهدف الثاني، بسبب الخروج الخاطئ والمتسرع من مرماه، والهدف الثالث من تسديدة أخطأ في التعامل معها، ويرجع ذلك إلى عدم التمركز السليم أثناء المباراة ويحصل على 3 درجات.