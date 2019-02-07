قمة.. خالية الدسم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

لم تقدم قمة الجزيرة وشباب الأهلي في افتتاحية الدور الثاني جولة 14 للدوري الإثارة الكروية، عطفاً على توقعات الكثيرين بمواجهة نارية، تعكس التنافسية بين الفريقين، وصراع المربع الذهبي، فجاءت المدرجات شبه خالية بحضور جماهيري متواضع سجل 1179، أما المستوى الفني فجاء متواضعاً، للفريقين، وبرغم أفضلية فخر أبوظبي النسبية خصوصاً في الشوط الثاني، إلا أن الفرص المتاحة أهدرت، ولم يبرز نجوم فخر أبوظبي، ونفس الحال بالنسبة لفرسان دبي، والمشاهد للمباراة حتماً سيصاب بالملل، عدا الوقت بدل الضائع والذي شهد جملة متقنة نفذها البديل ماجد حسن الذي مرر عرضية رائعة من جهة اليمين، تقدم لها أحمد خليل وأودعها بسهولة في مرمى صاحب الأرض.

وكان الفريقان قد التقيا في الجولة الأولى للدوري وحملت إثارة وتقلبات انتهت بفوز الجزيرة 5/‏4، وكانت تطلعات الجماهير بأن المواجهة ستقدم مستوى فنياً متقدماً للفريقين بعد فترة توقف دام 50 يوماً، وأيضاً من مشاهد المباراة، تواضع المستوى بالنسبة للدوليين، متأثرين بالإرهاق وعبء نفسي سلبي ناتج عن الخروج من نصف نهائي كأس آسيا.