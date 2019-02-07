«ذكريات لا تنسى» يؤرّخ لبدايات الكرة في الدولة

المصدر: Ⅶ الشارقة - عماد الدين إبراهيم

دشّن الدكتور سلطان يوسف حرمول الشامسي الرياضي الشامل وقائد فريق الأهلي بالشارقة في عام 1967 وأول لاعب يحترف خارجياً في عام 69، الطبعة الثانية من كتابه «ذكريات لا تنسى» المختص في تاريخ كرة القدم الإماراتية (قبل وبعد قيام الدولة) في الفترة من 1943 وحتى 1974، وذلك في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس بمقر الواجهة البحرية للشارقة بحضور لفيف من القيادات الرياضية ونجوم الزمن الجميل في كرة القدم.

وكشف الشامسي عن الأسباب التي دعته إلى تأليف وإعداد كتاب «ذكريات لا تنسى» وهي غياب التوثيق والأرشفة لفترة مهمة من تاريخ كرة القدم، وهي بدايات اللعبة في عام 1943 وحتى قيام الاتحاد، لأن البدايات كان الأرشيف والتوثيق فيها شفاهياً وعبر الذاكرة لمن عاصروا تلك الفترة، بعكس فترة ما بعد قيام اتحاد دولة الإمارات، حيث توفرت وسائل الإعلام المختلفة التي تعتبر توثيقاً وتسجيلاً لتلك الأحداث الرياضية بعكس الفترة الأولى من بدايات كرة القدم.

وأوضح الشامسي أنه اعتمد في تجميع تلك الذكريات وتدوين تاريخ كرة القدم في تلك الفترة على ذكريات ومقتنيات العديد من نجوم ورجالات تلك الفترة وممن كانت لهم بصمات واضحة مسيرة كرة القدم من مختلف إمارات الدولة، ويسردها ويوثقها بالصور والتواريخ بجانب سرد قصص الجيل الأول من اللاعبين ومؤسسي الفرق، كما يذكر الكتاب تأسيس الأندية القديمة وكيف تم دمج بعضها البعض.

وأكد الشامسي أن الكتاب عبارة عن محاولة توثيقية بجهود ذاتية لأجل إعطاء اللاعبين القدامي والمؤسسين التقدير والتكريم الذي يستحقونه، باعتبارهم نواة كرة القدم الذين تخطاهم التاريخ ولم يتم ذكر الكثير منهم في ملفات التاريخ الرياضي، فضلاً عن تعريف الأجيال بهم وما قدموه من إنجازات وقواعد كرة القدم.