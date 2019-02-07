النصر.. 4 نقاط تضيع في الـ«+90»

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

خسر النصر نقطتين أمام عجمان في الجولة الماضية، بعد أن أدرك الأخير التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 95، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يخسر فيها العميد نقاطاً كانت بين يديه في الوقت القاتل، حيث خسر بالطريقة نفسها نقطتين أمام الإمارات في الجولة الثامنة، عندما كان متقدماً بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يخطف الصقور الهدف الثاني في الدقيقة 84، وهدف التعادل في الدقيقة 97.

طريقة ضياع النقاط في الحالتين، تكاد تكون نفسها، رغم اختلاف المدربين، ففي المباراة الأولى قام الصربي ايفان يوفانوفيتش بتغييرات، سعى من خلالها إلى تعزيز خط الدفاع، بإشراك مبارك سعيد بدلاً عن جاسم يعقوب، إضافة إلى تغيير طريقة اللعب نفسها، فتحول النصر من فريق مستحوذ على الكرة، إلى فريق مدافع بكامل عناصره، فأدى به الأمر إلى قبول هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة، وفي المباراة الثانية أمام عجمان، تكرر السيناريو نفسه، عندما قام المدرب الإسباني بينات سان خوسيه، بإشراك مسعود سليمان بدلاً عن البرازيلي سيرجيو دوترا، إضافة إلى تراجع الفريق بكامل عناصر إلى الخلف، للحفاظ على الأسبقية، لكنه خسرها في الثواني الأخيرة، نتيجة إتاحة الفرصة لعجمان للضغط عليه في مناطقه.