عجلة دوري الأولى تعود للدوران اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعود دوري الدرجة الأولى، اليوم، بعد توقف استمر لمدة 39 يوماً خلال كأس آسيا 2019.

وتقام جميع مباريات الأسبوع السابع، اليوم، حيث يلتقي ناديا الحمرية ومسافي على أرض الأول الساعة 17:15 مساءً، وفي ذات التوقيت يستضيف نادي التعاون نادي دبا الحصن، فيما يحل نادي الذيد ضيفاً على نادي مصفوت وتُلعب المباراتان في 18:20 مساءً.

بينما يواجه حتا «ضيفه» خورفكان على استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، ويستضيف نادي العروبة نادي العربي على استاد خليفة بن زايد بنادي العروبة، وتُلعب المباراتان عند الساعة 19:45 مساءً.

ويتصدر خورفكان المسابقة برصيد 15 نقطة.