أروابارينا: شباب الأهلي تخطى أول «المطبات»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

أبدى الأرجنتيني رودولفوا أروابارينا مدرب شباب الأهلي سعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على مضيفه الجزيرة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الإياب في دوري الخليج العربي، واصفاً إياه بالنجاح في تخطي أول المطبات التي يواجهها الفريق في الفترة الحالية، والتي تشمل الكثير من المباريات الصعبة.

وتخطى «فرسان دبي» مضيفه « فخر أبوظبي» وتساوى معه في عدد النقاط بـ28 نقطة لكل فريق، في الوقت الذي ألقت فيه الخسارة بظلالها على بطل دوري الخليج العربي للموسم قبل الماضي والطامح إلى استعادة اللقب هذا الموسم ، بعد فقده لبطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي للموسم الجاري، ورد «فرسان دبي» خسارتهم 4 - 5 في الجولة الأولى من مرحلة الذهاب، بهدف وحيد لأحمد خليل ق 90+3 مستغلاً خطأ دفاعياً لمحمد العطاس.

ووصف أروابارينا الفوز بأنه مكافأة مستحقة على جهد لاعبيه والأداء المتميز، ومشيراً إلى أن الفريقين تناصفا السيطرة على الشوط الأول، وكان لكل منهما فرص أمام المرمى، وفي الشوط الثاني هاجم الجزيرة لكن براعة الدفاع وماجد ناصر حالت دون استقبال شباك شباب الأهلي لأهداف، وخصوصاً الفرصة الخطرة للغاني أسانتي والتي انفرد من خلالها بالمرمى، وفي حال تسجيلها كانت المباراة ستزداد صعوبة ويتغير سيناريو المباراة نحو السعي إلى تحقيق التعادل، مشيداً ببراعة الحارس ماجد ناصر حيث حسمت خبرته الموقف مع أسانتي.

وأوضح أن شباب الأهلي يسعى بقوة إلى تحقيق لقب بطولة هذا الموسم، وخصوصاً أنه ينافس على بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، لكنه يتعامل مع كل مباراة حسب مجرياتها ومتطلباتها.

وشدد أروابارينا على احتياج فريقه لمزيد من العمل الجاد من خلال أداء متوازن بين الدفاع والهجوم وأن الفترة المقبلة مهمة للغاية وعليهم التركيز فيها إلى أبعد الحدود، وخصوصاً أنها مليئة بالمطبات الصعبة سواء مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة أو مباريات دوري الخليج العربي التي تتطلب مثابرة واجتهاداً.

خطأ دفاعي

من ناحيته أرجع الهولندي داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة الخسارة إلى عقاب المنافس لفريقه الذي استغل خطأ دفاعياً وسجل هدفه الوحيد، وهذا الأمر منطقي في كرة القدم، حيث جاء العقاب منطقياً على إهدار الفرص التي سنحت لنا خلال شوطي المباراة، ومشيراً إلى أن الجميع قد استغرب إهدار أسانتي لانفراد صريح، نافياً استهتار اللاعب، وهو نفسه أشد حزناً على فقده، لكنها كرة القدم التي أحياناً لا تنصف صاحب المستوى الجيد، أو الأكثر صناعة للفرص.

وأوضح أنه لا يختلق الأعذار لتبرير الخسارة، وفي الواقع الجزيرة لم يقدم مستواه المعهود، وهذا الأمر يرجع إلى غياب 6 من لاعبيه بالإضافة إلى إرهاق اللاعبين الدوليين، بالإضافة إلى فقد العديد من الفرص المهمة للتسجيل ، ولو استغلت لغيرت النتيجة حتماً.

وأبان أنه سيستغل فترة توقف الدوري حتى 13 فبراير الجاري، في تأهيل اللاعبين، الذين لم يحظوا بعدد دقائق لعب، وذلك من خلال البحث عن مباريات ودية، كما أنه يستثمر الفترة نفسها، في الوقوف على مواطن القوة والضعف في الفريق.

فارس جمعة: كرة القدم تخذلك أحياناً

قال فارس جمعة مدافع الجزيرة، إن كرة القدم تخذلك أحياناً، وأضاف بعد نهاية مباراة فريقه أمام ضيفه شباب الأهلي: هناك بعض المباريات التي لا تطاوعك فيها الكرة، وتنتهي بالخسارة، هذا يحدث، كما حدث للمنتخب في أمم آسيا الإمارات 2019، مؤكداً أن لاعبي «الأبيض» لم يقصروا وكان المنتخب يسير بشكل جيد خلال البطولة.

الكثيرون توقعوا عدم تخطيه لدور الثمانية، لكن تأهلنا ونجحنا في الفوز على أستراليا حامل اللقب، وكان الإخفاق الوحيد في نصف النهائي، وأحياناً كرة القدم لا تخدمك، أما الاتهامات التي طالت لاعبي المنتخب الوطني فأنا لا أستطيع الرد عليها، لكني لم أرَ تقصيراً من جانب زملائي اللاعبين. أبوظبي - البيان الرياضي

ماجد حسن: فوز مهم جداً

شدد ماجد حسن لاعب شباب الأهلي على أهمية فوز فريقه على مضيفه الجزيرة في دوري الخليج العربي وقال: «فوز مهم جداً مع بداية مرحلة الإياب، الآن نتساوى مع الجزيرة في النقاط، ونخطط للمضي بعيداً جداً».

وعن خروج المنتخب من نصف نهائي بطولة أمم آسيا الإمارات 2019، نفى ماجد أن يكون هناك أي تقصير من اللاعبين وأضاف: «الخروج من نصف النهائي كان موجعاً لنا كحال الشارع الرياضي، تمنينا الوصول إلى النهائي لكنها كرة القدم، لا أعتقد أن هناك تقصيراً من جانب زملائي، كما أشيع بعد الخروج من البطولة، وإذا كان هناك تقصير فأين المنظومة الإدارية والتي أساسها النظام والالتزام»، ومشيراً إلى أن المسؤولية تبدأ من اللاعب نفسه، وأحزان الخروج من البطولة صعب نسيانها.أبوظبي - البيان الرياضي