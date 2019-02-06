ريجيكامب: الوصل أهدر مهرجاناً للأهداف

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

خطا الوصل خطوة مهمة نحو تجنب الهبوط بعد أن قاده مدربه الروماني الجديد لورينت ريجيكامب إلى تحقيق فوز مهم على مضيفه دبا الفجيرة 2 - 1، في مباراة كان من الممكن أن يسجل فيها الفريق مهرجانا للأهداف حسبما أكد مدربه.

والفوز هو الأول للوصل هذا الموسم خارج الديار بعد أن فشل خلال مرحلة الذهاب في العودة بالعلامة الكاملة من أرض الخصم، ورفع الإمبراطور رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ 11، وزادت الهزيمة من جراح النواخذة ليظل في مركزه الأخير بأربع نقاط فقط ويتعرض للهزيمة الـ 12 في المسابقة حتى الآن ولم يستفد مدرب دبا السوري قويض من إقامة اللقاء على ملعبهم بالفجيرة على الرغم من تقدم فريقه بالهدف الأول لكن رفاق الأردني ياسين البخيت صاحب هدف فريقه الوحيد لم يحافظوا على ميزة التقدم وتقبلت شباك الحارس عبد الله سلطان هدفين قبيل انقضاء الشوط الأول ليستمر دبا في معاناته بالمركز الأخير.

العلامة الكاملة

وأكد الروماني ريجيكامب مدرب الإمبراطور بأنه ومنذ توليه قيادة الجهاز الفني قبل أيام تحدث مع اللاعبين حول أهمية الفوز دائماً والعمل بكل ما نملك للمنافسة على أفضل النتائج في المرحلة المقبلة وطموحي دائماً العلامة الكاملة في كل المباريات والبحث عن الانتصارات التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا، الأمر الذي يستدعي العمل والجهود الكبيرة لتحقيق هذه الغايات، وهناك مرحلة مهمة تنتظرنا في الاستحقاقات المقبلة على كافة الصعد، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق دائماً في قادم المواجهات واصفاً انتصارهم على دبا بالمهم في الجولة الأولى من مرحلة الإياب لدوري الخليج العربي رغم أن الفريق كان بمقدوره مضاعفة عدد الأهداف حتى لا يتعرض للموقف الصعب الذي كان عليه في الشوط الثاني في ظل الرغبة الكبيرة من قبل لاعبي دبا في تعديل النتيجة، وعاب المدرب أرضية ملعب الفجيرة، والتي لم تمنح فريقه الفرصة المناسبة لتقديم الأداء المعروف عن الفريق في ظل المردود الإيجابي للاعبين.

مضاعفة الجهد

وأقر ريجيكامب بصعوبة المرحلة المقبلة وذلك بسبب ضغط المباريات المقررة كل 3 أيام، الأمر الذي يفرض على اللاعبين مضاعفة جهودهم بوجود العناصر الممتازة التي تحظى بالثقة الكبيرة خصوصاً الثنائي الدولي علي سالمين وخميس إسماعيل، مشيراً إلى أهمية الفوز في كل مباراة يخوضها الوصل مع أهمية عدم النظر إلى وضع الفريق في الترتيب والتركيز العالي للفوز والتقدم نحو المراكز الأمامية، وقال فريقي سيقاتل في كل البطولات المتاحة حالياً.

انتقادات

بدوره وجه السوري محمد قويض، مدرب دبا انتقادات لاذعة لتقنية الفيديو «الفار» التي أشار إلى أنها ظلمت فريقه أمام الوصل وقادته إلى الخسارة بعد أن تكرر هذا المشهد خلال هذا الموسم أكثر من أربع مرات تنوعت ما بين احتساب بطاقات حمراء على لاعبيه وركلات جزاء آخرها كان أول من أمس أمام الوصل بعد أن لجأ حكم المباراة محمد عبيد خادم لتقنية الفيديو لاحتساب الحالة المثيرة للجدل ولم يكلف نفسه في الرجوع إلى «الفار» في الهدف الثاني لفريق الوصل بعد تصدي الحارس عبدالله سلطان للركلة، ثم أحرز منها ليما هدف الفوز، إلى جانب حالات تحكيمية في هذه المباراة ومباريات أخرى خلال الموسم، أكد قويض أن الأمل موجود في إمكانية العودة القوية في الدوري مع مرور الوقت لتخطي المرحلة الصعبة بعد تراجع النتائج ووجود الفريق في المركز الأخير برصيد 4 نقاط فقط بعد مرور 14 مباراة، موضحاً أن الشيء المهم تجاوز الظروف الحالية وعدم اليأس من إمكانية التغيير الإيجابي الذي يعزز حظوظ الفريق في الانتصارات والبقاء في دوري الخليج العربي.

تعزيز الحظوظ

وتوقع المدرب محمد قويض أن يكون لوجود المهاجم البرازيلي دييغو سيلفا مع الفريق في الجولة 16 الإضافة القوية التي تعزز حظوظهم في العودة إلى الانتصارات بعدما تسببت عقوبة الإيقاف لهذا اللاعب في عدم مشاركته أمام الوصل، وفي المباراة التالية للدوري، موضحاً أنهم لن يستسلموا في المرحلة المقبلة لأنهم يؤمنون بأننا لديهم الأفضل في الموسم الحالي رغم التراجع في النتائج.

ياسين البخيت: النتائج ستتحسن مستقبلاً

أعرب الأردني ياسين البخيت لاعب دبا الفجيرة، عن أمله في تحسن ظروف الفريق خلال المباريات المقبلة وأن يعود النواخذة إلى سكة الانتصارات، خصوصاً أن دبا ظلّ يقدم الأفضل طوال المباريات، لكنه يعجز عن تحقيق الانتصارات، وأن الأمر سيتغير في المباريات المقبلة، وأشار البخيت إلى قناعته بأن الهدف الثاني للوصل جاء من حالة تسلل واضحة، شارحاً: وجود لاعبين في منطقة التسلل، وأعتقد أن الأخطاء واردة في كرة القدم، علينا أن ننسى ما حدث ونركز على ما تبقى من مباريات في دوري الخليج العربي.

خسرنا الجولة الأولى ، ولكن نملك الفرصة للتعويض في بقية المباريات ، علينا تفادى الخسارة في المباريات المتبقية من أجل البقاء في دوري المحترفين. الفجيرة - البيان الرياضي

علي سالمين: الفوز أهم من الأداء

أكد الدولي الإماراتي علي سالمين، لاعب الوصل، أنهم حققوا المطلوب أمام دبا الفجيرة وذلك بالحصول على النقاط الثلاث بغضّ الطرف عن الأداء، لافتاً إلى أن مثل هذه المباريات يكون فيها الانتصار على درجة كبيرة من الأهمية، منوهاً إلى «أن الفوز سيكون بمثابة دافع لنا في باقي المباريات، وحققنا هدفنا الذي أتينا من أجله إلى الفجيرة»، وأشار إلى أن ريجيكامب طالبهم بالتركيز وتطبيق خطته ونجحنا في تحقيق ذلك إلى حد ما في انتظار قادم الجولات والتي تعتبر مهمة للغاية، مواصلاً: «هذه بداية جيدة كنا نحتاج إليها، لقد استرد الفريق بعضاً من تركيزه وروحه المعنوية، وهذا أمر مهم للغاية».

من الجيد أن نعود إلى الانتصارات ، خاصة خارج ملعبنا ، مرحلة الإياب دائما أصعب من مرحلة الذهاب لذا علينا التركيز والقتال في كل مباراة . الفجيرة - البيان الرياضي