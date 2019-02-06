كرونوسلاف: الجدية أهم مكاسب بني ياس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

اعتبر الكرواتي كرونوسلاف، مدرب بني ياس، أن الجدية هي المكسب الأكبر الذي خرج به الفريق من مباراة ضيفه الفجيرة، بعد أن حقق الفوز ووصل إلى النقطة 21 عن جدارة منافساً بقوة على المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، بعد أن استهل مشوار النصف الثاني من الموسم بفوز عريض على ضيفه الفجيرة 4-0 ليبقى الذئاب برصيد 13 نقطة في موقف محرج، وقدم السماوي أداءً جيداً في اللقاء واستحق الفوز عن جدارة ليبرهن مجدداً أنه الحصان الأسود للدوري الذي صعد إليه الموسم الحالي، وعلى الرغم من حداثة تجربته في المنافسة الأولى لكنه نجح في التغلب على فرق كبيرة وتجاوز محطات عديدة بتميز عناصره ودهاء مدربه ونجاح إدارته في خلق توليفة جيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء أول من أمس، عبّر كرونوسلاف عن سعادته بالفوز، ذاكراً أن فريقه حقق مكاسب بالجملة من اللقاء، بداية بنيل النقاط الثلاث وإحراز 4 أهداف مع محافظته على نظافة الشباك، وأضاف: «لكن أهم المكاسب بالفعل هي الجدية التي أدى بها اللاعبون المباراة، فعادة عندما تتقدم في الشوط الأول بثلاثة أهداف يحدث بعض التراخي من جانب اللاعبين الذين يضمنون الفوز، لكن فريقنا فعل العكس وواصل بحماس أكبر في الشوط الثاني رغم تراجع الأداء مقارنة بالشوط الأول».

وعلق كرنوسلاف على إحراز 3 أهداف بواسطة المدافع روبسون ولاعبي الوسط أورتيغا وحبوش، ذاكراً أنه خلال فترة توقف المنافسات في يناير الماضي جهّز الفريق على كيفية إنهاء الهجمات وتشجيع كل لاعب لإحراز الأهداف، وقال: «لا أريد أن يكون هز شباك المنافسين عن طريق المهاجمين فقط، الكل يمكن أن يصل إلى المرمى وهذا ما عملنا عليه، لذلك لا أستغرب من نجاح المدافعين ولاعبي الوسط في أداء هذه المهمة، وسنواصل خلال المرحلة المقبلة بذات الطريقة».

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وعن وصوله إلى النقطة 21 قال المدرب الصربي: «أعتقد أنه رصيد جيد من النقاط، لكننا نطمح في المزيد، نلعب دائماً من أجل أن نكون الأفضل وندخل جميع مبارياتنا ونحن ننظر إلى الفوز دون أن نربط طموحنا بمركز معين، يجب أن نقاتل دائماً حتى نصل إلى أكبر عدد من النقاط، وحتى نمنح جمهور النادي الثقة ونجعله يشعر بالارتياح مع متابعة مباريات الفريق».

أداء كارثي

بدوره اعترف إيفان هاشيك، مدرب الفجيرة، بأن بني ياس استحق الفوز، وأن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب منه، مبيناً التأثير الذي تركه غياب بعض اللاعبين عن اللقاء، وأضاف: «تأثرنا بالنقص أمام خصم قوي ولم نلعب بشكل جيد خاصة في الشوط الأول الذي كان فيه الأداء كارثياً، لكن تحسّن مستوانا في الشوط الثاني وحاولنا تعديل النتيجة دون أن نتمكن من ذلك.

وأضاف هاشيك: «عندما تواجه خصماً قوياً مثل بني ياس عليك أن تكون جاهزاً بنسبة 110% حتى تستطيع الفوز عليه، لذلك مهمتنا كانت صعبة في ظل النقص الذي عانينا منه، بني ياس يقدم موسماً جيداً ولديه عناصر متميزة ويكون أقوى دائماً على ملعبه».

وأشار المدرب التشيكي إلى أن فريقه قادر على العودة للانتصارات، وأنه لم يفقد الثقة بلاعبيه ويدرك أنهم يمكن أن يقدموا مستويات جيدة، وأن ينجحوا في العودة للنتائج الإيجابية، وأضاف: «لدينا مباريات مهمة يجب أن نركز عليها في الفترة المقبلة، وننسى هذه الخسارة مع الاستفادة من أسبابها، لدينا هدف واضح نعمل عليه، وهو البقاء في الدوري، وبإمكاننا تحقيق هذا الفوز لكن لابد من كسب النقاط سريعاً في المباريات المقبلة».

هاشيك:

الفجيرة قدم

أداءً كارثياً