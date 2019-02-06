خميس مهدد بالإيقاف 5 مباريات وغرامة مالية

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن لاعب النصر محمود خميس مهدد بالإيقاف 5 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم، نتيجة الخطأ الذي ارتكبه خلال المعسكر الأخير للأبيض قبل نهائيات كأس أسيا، وهي العقوبة القصوى ولا يجوز الاستئناف عليها، وفق نص المادة 28 من لائحة عقوبات المنتخبات الوطنية.

وستقوم لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بالاستماع إلى أقوال مدير المنتخب الوطني عبيد هبيطة خلال اجتماع اللجنة اليوم، خاصة أنه من قدم تقرير المخالفة إلى لجنة الانضباط، والاستماع إلى أقواله وكيف تم التأكيد على الواقعة المذكورة في تقريره، التي تم بسببها استبعاده من المنتخب الوطني قبل المشاركة في نهائيات آسيا، ومن ثم إصدار القرار النهائي.