«الملك» يهرب بالصدارة

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله ، الشارقة -عماد الدين إبراهيم-كلباء- علي الظاهري

هرب «الملك» بصدارة دوري الخليج العربي بعد فوزه الصعب، أمس، على الظفرة 2-1 ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، وذلك ضمن الجولة 14 ،ليوسع الفارق مع مطارده المباشر العين الى 5 نقاط بعدما اكتفى الزعيم بالتعادل على أرضه أمام «الصقور0-0 ليصبح رصيده 29 نقطة محتلا المركز الثاني.

بينما يتقاسم شباب الأهلي والجزيرة المركز الثالث بواقع 28 نقطة.

وقلب الشارقة تأخره في النتيجة بهدف لصفر إلى فوز بهدفين لواحد، حيث تقدم الظفرة في النتيجة منذ الدقيقة السادسة برأسية رائعة للاعب عبد الله إسماعيل الرفاعي.

وانتظر الشارقة الدقيقة 78 ليحرز هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبت له بعد العودة إلى تقنية «فار» نفذها إيغور بنجاح.

ثم سجل الهدف الثاني بواسطة معتصم ياسين في الدقيقة 89.

وعاد الإمارات بنقطة ثمينة من معقل العين بعد أن فرض عليه التعادل السلبي مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد .

ونجح الصقور في تسيير المباراة بأسلوب دفاعي صارم حيث لعب على الهجمات المرتدة ليبقي على نتيجة التعادل السلبي رغم المحاولات الهجومية العديدة التي قام بها العين على الأطراف ومن العمق ليصل كثيرا إلى منطقة الضيوف ولكن لاعبوه لم يحسنوا التعامل مع الفرص التي أتيحت لهم.

وحقق الوحدة فوزاً ثقيلاً على مضيفه اتحاد كلباء برباعية قاسية مقابل هدفين مساء، أمس، ليرفع أصحاب السعادة رصيدهم إلى 21 نقطة، فيما تجمّد رصيد «النمور» عند 18 نقطة.

سجل أهداف الوحدة البرازيلي ليوناردو «ق 17»، سبيستيان تيغالي «ق 22»، سلطان الغافري «ق 32»، فيما سجل هدفي اتحاد كلباء البرازيلي مايك راموس «ق 72» و«ق 85».