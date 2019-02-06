الشارقة يكسب الظفرة ويحافظ على الصدارة

المصدر: Ⅶ الشارقة - عماد الدين إبراهيم

أنصفت تقنية الفيديو «الفار» فريق الشارقة أمام فريق الظفرة أمس، بعد أن اعتمد عليها حكم المباراة واحتسب ركلة جزاء، سجل منها ايغور هدف التعادل في الدقيقة 78، ثم سجل الهدف الثاني بواسطة معتصم ياسين في الدقيقة 89، لينجح في المحافظة على صدارة الترتيب العام، وذلك بعد اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة، ضمن مباريات الجولة 14 في دوري الخليج العربي.

بداية سريعة

وكانت البداية سريعة وقوية بين الطرفين، ونجح فريق الظفرة في الدقيقة السادسة ومن رأسية رائعة في تسجيل هدف الظفرة الأول، بواسطة اللاعب عبدالله إسماعيل الرفاعي، وهي بداية أشعلت حرارة المباراة وباتت هجومية من الطرفين، وخاصة من قبل فريق الشارقة الذي تفاجأ بهدف الظفرة الأول، لكن الظفرة لم يتراجع دفاعاً عن هدفه الأول، بل تقدم وظل مهاجماً في محاولة منه لإضافة الهدف الثاني، بفضل التحركات الإيجابية من الثنائي سانتوس وديغو من الجهة اليسرى لفريق الظفرة.

ضغط شرقاوي

ونتيجة الضغط الهجومي نال فريق الشارقة أول ركنية له في المواجهة نفذها الحسن صالح لكنها لم تشكل أي خطورة تذكر على فريق الظفرة الذي تعامل معها بإيجابية، وكذلك التسديدة القوية للاعب ايغور كورناندو من مخالفة مباشرة تحولت إلى ركنية شرقاوية ثانية، لكن رغم ذلك كانت تحركات فريق الظفرة هي الأفضل والأكثر خطورة على فريق الشارقة الذي يظهر بمستواه المعهود في الدور الأول وكان بطيئاً جداً في تحركاته وخاصة في وسط الملعب فلم يكن بالفعالية التي تشكل خطورة على فريق الظفرة.

هدف الفار

ونجح الشارقة في الدقيقة 78 في إحراز هدف التعادل بواسطة ركلة جزاء سجلها اللاعب ايغور كورناندو بعد أن استعان حكم المباراة بتقنية الفيديو «الفار» وهو الهدف الذي أعاد فريق الشارقة إلى المواجهة مجدداً بعد أن فشل في التسجيل من السوانح التي لاحت وخاصة الكرات الثابتة التي سددها اللاعب ايغور وفشل في التسجيل منها ليأتي الإنقاذ عبر تقنية الفيديو الفار، ثم أضاف معتصم ياسين الهدف الثاني في الدقيقة 89 ليحافظ الشارقة على صدارته للدوري برصيد 34 نقطة.