28 هدفاً في انطلاقة بطولة «دبي القضائي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت يوم أمس فعاليات بطولة معهد دبي القضائي السابعة لخماسيات كرة القدم، بمشاركة 20 فريقاً يمثلون القطاعين الحكومي والخاص. وشهدت البطولة 4 مباريات، سجل اللاعبون فيها 28 هدفاً.

وقال الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: قدمت الفرق المشاركة في اليوم الأول أداءً متميزاً انعكس بالإيجاب على أجواء المنافسة التي ضمنت للجمهور الحاضر والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي متابعة شيقة، لقد كان انطلاق البطولة مبشراً، حيث لمسنا متابعة واسعة من قبل الجمهور. وانتهت نتائج أمس بفوز محاكم دبي على الشؤون القانونية 6 -2، وهيئة كهرباء ومياه دبي على جمعية دار البر 6- 3، وبلدية دبي على اقتصادية دبي 5 صفر. وتعادل النيابة العامة مع دائرة الشؤون الإسلامية بهدفين.