«تنفيذية الصالات» تسحب قرعتي كأسي رئيس الدولة والإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سحبت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات مساء، أول من أمس، قرعة النسخة العاشرة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات في نادي الشارقة للشطرنج، بإشراف عمران عبدالله النعيمي أمين السر العام ومشرف المسابقات.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، ووقعت فرق دبا الحصن وخورفكان وشباب الأهلي في المجموعة الأولى، والحمرية واتحاد كلباء ومليحة في الثانية، والظفرة والنصر والبطائح في الثالثة، ويتأهل الأول من كل مجموعة. وتنطلق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 29 مارس المقبل أيضاً، وجاءت مباريات الدور الأول من كأس الإمارات عبارة عن ديربيات أقواها وأصعبها ديربي النصر وشباب الأهلي، والظفرة مع دبا الحصن.